- U polustojećem hodu, jedva ide, seda u vozilo i njegov advokat ga pita je li možeš da voziš, on na to odgovara mogu. Moj otac je tada njegovom advokatu rekao da mu ne dozvoljava da vozi jer bi mogao da ubije još nekog. Advokat mu na to odgovara "ništa se vi ne sekirajte". Međutim, kad se prvo ročište završilo, on tada ustaje, okreće se prema nama i želi da nam izjavi saučešće, ali tako da sudija gleda. To je bila predstava za sudiju, jer taj čin se njemu uzima kao olakšavajuća okolnost. Ono što me je sad šokiralo, 6. juna je podneo njegov advokat zahtev za pomilovanje preko sekretarijata predsednika Republike. Znači, ni godinu dana nije u zatvoru, on traži pomilovanje. U osnovnom sudu u Staroj Pazovi osuđen na 3 godine. Žalio se u Apelacionom sudu, opet sa onim pričama kako on nije osuđivan, i oni su mu sa 3 godine smanjili na 2,5. To dosta govori o tome da li se zaista kaje.