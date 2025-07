Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, on je iz automatskog oružja pogođen, dok je stajao ispred kuće i razgovarao sa prijateljem koji je bio na motociklu. Isti izvor tvrdi da je tada pritrčala jedna muška osoba i ispalila 15 hitaca.

Iz Uprave policije i zvanično su potvrdili da je u blizini porodične kuće stradalog, u Ulici Gojka Radonjića, 16. jula oko 13.30 sati došlo do upotrebe vatrenog oružja i tom prilikom je Igor Nedović teško povređen.

- Nakon ukazivanja lekarske pomoći, on je podlegao povredama u Kliničkom centru Crne Gore. Službenici Regionalnog centra bezbednosti ‘Centar’, te Sektora za borbu protiv kriminala, uz aktivnu podršku drugih organizacionih jedinica Uprave policije, a u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju izviđajne mere i radnje na rasvetljavanju ovog krivičnog dela, identifikaciji i lociranju izvršioca - saopšteno je iz Uprave policije.

- Do pucnjave je došlo tako što je, kako se sumnja, nepoznata osoba ušla u ugostiteljski objekat i ispalilla tri projektila iz vatrenog oružja u pravcu I.N., od čega je isti zadobio povrede u predelu stomaka - kazali su iz UP.