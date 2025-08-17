Slušaj vest

Incidenti u kojima učestvuju maloletnici sve češće potresaju Srbiju, a poslednji u nizu dogodio se u Pančevu gde je tinejdžer (17) nožem teško ranio 16-godišnjaka, navodno zbog spora oko novčanog duga!

Otac povređenog maloletnika je za medije rekao da se napad dogodio stotinak metara od njihove kuće nedugo nakon što se telefonom čuo sa sinom.

- Taj napadač je prišao grupi tinejdžera u kojoj je bio i moj sin i tražio od njih da mu vrate 15.000 dinara koje su mu, navodno, dugovali. Moj sin je pokušao verbalno da mu se suprotstavi, ali napadač je izvadio nož i naneo mu teške povrede. Želudac i jetra su mu bili napolju jer je bio ceo prorezan! Drugari su počeli da povraćaju i da padaju okolo, a moj sin je pokušao da pobegne, ali je ubrzo izgubio svest. Prolaznici su pozvali pomoć i odmah je prevezen u bolnicu - ispričao je otac.

Porast nasilja

Slučaj iz Pančeva, nažalost, nije izolovan, a stručnjaci već duže upozoravaju na porast maloletničkog nasilja koje sve češće ima ozbiljne, pa i fatalne posledice. Analitičari i psiholozi ukazuju na brojne faktore, od nedostatka emocionalne podrške, preko uticaja nasilnih sadržaja na internetu, do privlačnosti kriminala i lažne slave koju mladi pronalaze na društvenim mrežama.

- Mladi su sve izloženiji agresivnim modelima ponašanja. Kada oružje postane uobičajeno sredstvo rešavanja sukoba me|u tinejdžerima, jasno je da govorimo o dubokom društvenom problemu - ističu stručnjaci.

Ubio maloletnika zbog devojke Srpska javnost posebno je bila šokirana brutalnošću napadača na Mirzu M. (17) koji je preminuo 31. jula od teških pvreda zadobijenih ispred kafića u Novom Pazaru. Jedan od očevidaca je ispričao da je Mirza kobne noći došao u lokal sa prijateljima i da su mirno sedeli, družili se i smejali.

- Međutim, ubrzo se sa prijateljima pojavio osumnjičeni K. A. (17) koji je, navodno, s Mirzom imao neki sukob oko devojke. Mladići su počeli da dobacuju jedni drugima, da bi u jednom trenutku neko rekao: "Ajmo napolje, da se obračunamo". Svi su izašli, a onda je ispred kafića usledila masovna tuča tokom koje je K. A. izvukao nož i ubo četvoricu protivnika. Krvi je bilo na sve strane, a Mirza M. je od zadobijenih povreda preminuo - ispričao je očevidac za Kurir.

Psiholog Snežana Anđelić ističe da je krajnje vreme za ozbiljnu i sistemsku reakciju, posebno kroz reformu obrazovnog sistema.

– Neophodno je da se deca posmatraju ne samo kao učenici koji treba da postižu rezultate, već kao celovita emotivna bića kojima je potrebna podrška. Fokus na uspeh bez emocionalne stabilnosti dovodi do stvaranja generacija koje ne znaju kako da se nose s frustracijom i konfliktom – naglašava Anđelićeva.

Ona podseća da su masovna ubistva, poput onih 2023. godine na Vračaru i kod Mladenovca, pokazatelji da se ne možemo više oslanjati samo na ad hok reakcije. Potrebne su konkretne, dugoročne mere koje uključuju porodicu, školu, institucije i društvo u celini.

Brutalniji od odraslih

Stručnjaci ističu i da poseban problem predstavlja uključivanje maloletnika u kriminalne aktivnosti. Prema rečima sagovornika iz oblasti bezbednosti, kriminalci sve češće angažuju maloletnike i za najteža krivična dela jer maloletnici ne mogu da dobiju najteže kazne. Pritom, tinejdžeri u brzom novcu i statusu koji im to privremeno donosi pronalaze glavne motive za činjenje krivičnih dela.

- Maloletni izvršoci danas nisu manje opasni od odraslih. Možda nisu obučeni i istrenirani kao profesionalci, ali su često brutalniji jer rade bez straha i bez svesti o mogućim posledicama - ocenjuju eksperti.

Najteži slučajevi ove godine! x 28. april - maloletnik (17) ubio Aleksandra Stevanovi}a (34) u parku na Konjarniku

x 6. jun - šesnaestogodi{njak iz Beograda u centru Beograda ubio Ivana A. (24)

x 12. jul - dvoje maloletnika od 14 i 15 godina osumnjičeni da su mučili i zlostavljali 16-godišnjaka iz Trstenika

x 15. jul - mladić (17) iz Niša uhapšen zbog sumnje da je silovao maloletnicu (14)

x 31. jul - Mirza M. (17) iz Batraga kod Novog Pazara preminuo je od povreda koje su mu zadali vr{njaci tokom masovne tu~e

x 9. avgust - u masovnoj tuči tinejdžera u Obrenovcu povređeni su I. P. (19), A. S. (17) i A. T. (17)

x 15. avgust - maloletni (17) nožem pokušao da ubije godinu dana mlađeg dečaka zbog navodnog duga