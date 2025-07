Slušaj vest

28. januara 2022. godine u mestu Kusadak došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je na licu mesta život izgubio 21-godišnji mladić. Odgovoran za njegovu smrt pobegao je sa lica mesta. Nekoliko godina kasnije uhapšen je zbog dilovanja droge u Velikoj Britaniji.

Zbog toga mu je određena sedmogodišnja zatvorska kazna, dok je za ubistvo 21-godišnjaka prvostepenom presudom osuđen na pet ipo godina zatvora. Majka nastradalog mladića, Tanja Vićovac, govorila je za emisiju "Crna hronika" koja se emituje na Kurir televiziji.

Te večeri zazvonio joj je telefon. Sa druge strane čuo se glas devojke njenog sina koja joj je saopštila da su doživeli strašnu saobraćajnu nesreću. U tom trenutku nije časila ni časa. Otišla je na lice mesta, a tamo je zatekla sliku koja će joj zauvek ostati urezana u sećanje. Njen sin, bez svesti, sedeo je na vozačevom mestu. Nakon višečasovne borbe lekara za njegov život, nažalost, on je preminuo. Danas se ova hrabra žena bori za pravdu i za to da ubica koji je odgovoran za ovu saobraćajnu nesreću i za smrt njenog sina bude osuđen na adekvatan broj godina.

Foto: Kurir Televizija

- To je bilo 28. januara 2022. godine. Njegova devojka je bila kod nas kući i on je već oko pola deset pošao da je vozi kući. I oko deset se desila saobraćajka gde nam je njegova devojka javila telefonom i rekla "dođite odmah, bila je to saobraćajka" gde sam ja pitala kako ste, da li ste dobro, kako je Nenad, ona je rekla "ne znam ništa, on je bez svesti", za mene je to bio šok, ja kao da sam negde predosetila da on nije živ. Mi smo došli na to mesto, tamo je bilo dosta ljudi, kola su bila u katastrofalnom stanju. Tu su bili dvoje muškaraca i jedna žena. Oni su zdravstveni radnici koji su se našli na putu i oni su pokušali da ga reanimiraju. Ja sam ih sklonila, prišla svom detetu i videla ga. On je bio sav u krvi, sav nabijen u autu - kaže Vićovac i dodaje:

- On je bio visok 190, bavio se sportom, bio je golman. Znači bio je sav krvav, ja sam ga ljubila, stavila mu ruku, tada je disao. Oni su mene sklonili i rekli pomerite se da probamo da ga reanimiramo, međutim, on diše, pa mu izgube puls, pa vrate, i na kraju meni je bilo jasno da je on preminuo. Njegova devojka se u trenutku nesvestila, to nam je ona rekla, mislila je da je sanjala da su imali saobraćajku, međutim kad se probudila i okrenula prema Nenadu, mom sinu, ona je videla da je to stvarno, izašla je iz auta, na ulici je stajao čovek iz tog auta sa kojim je usmrćeno moje dete. Ona ga je pitala ko je i ko su deca u autu pored, on je rekao da je stoper. Međutim, on je vozač i njegova deca su bili u autu, jedno od 11 godina i jedno od 4 godine.

Vićovac ističe da je počinilac ubistva vozio enormnom brzinom, te da nije mogao da kontroliše svoj automobil, a njen sin, koji se našao na putu, bio je žrtva nesreće:

1/4 Vidi galeriju Tanja Vićovac sin Foto: Kurir Televizija

- Moje dete je vozilo iz Mladenovca ka Palanici, a on je išao iz Smedereva, Palanke. Išao mu je u susret. Vozio je u teškom alkoholisanom stanju i mnogo brzo, 150 km na sat, u krivini, puna linija. I on kako je vozio nije video auto ispred sebe. I on da izbegne njih da udari, naglo je skrenuo i udario je pravo u vrata moga sina. Ja to ni danas ne prihvatam, ja njega čekam još uvek da mi se vrati. Mislim, to je bio šok, da li je san, da li je java. Ja sam znala da je on mrtav. Mislim, imala sam takav osećaj. Međutim, opet majka ima trunku nade, da će u bolnici izaći da mi kažu da je živ. Taj čovek što je usmrtio našeg sina, on je jedno dete uzeo, to manje od četiri godine, i odvezao ga u bolnicu, a to drugo od 11 koje je bilo teže povređeno, bukvalno umiralo je u kolima, ostavio ga samo u kolima. Jer mi kada smo stigli u bolnicu, mi smo njega videli, ne znajući da je to on - kaže Vićovac i dodaje:

- On je držao svoje dete u rukama, gledao u nas i smejao se. To mi je baš privuklo pažnju, jer se smejao. Mladi doktor je izašao i kroz suze mi saopštio. Ja sam pala pored zida. Nisam mogla uopšte da verujem da se to meni dešava i da moj Nenad više nije živ. Čovek koji je ubio našeg sina, ležao je samo tri meseca u zatvoru zbog uznemiravanja javnosti i uticanja na svedoke. Posle tri meseca on je pušten, vratili su mu dozvolu, vratili mu pasoš, sve mu vratili i on je počeo da vozi kamion. On je profesionalni vozač kamiona za inostranstvo. Kad je bila godišnica našeg sina, mi saznajemo da je on pao sa drogom u Engleskoj, Velikoj Britaniji i da je on tamo osuđen na devet godina zatvora. On se na prvom suđenju ponašao kao monstrum, to je čovek koji nema empatije. Niko od njegovih nije pozvao, niti je pokušao da izjavi saučešće.

Vićovac kaže da ubica njenog sina ima sva prava, dok roditelji nemaju čak ni pravo na žalbu, a kazna mu je prepolovljena uprkos svesnom i teškom krivičnom delu:

- On ima pravo da se služi laganjem. To je njegova odbrana. On ima pravo da se žali. Mi ni žalbu nemamo. Na žalbu nemamo pravo kao roditelji. On ima sva prava. Ubicama su data sva prava u ruke. Tužilac je predložio deset godina. Zato što se vodi kao teško krivično delo. On je svesno mrtav pijan seo u auto. Svesno je vozio brzo. On je ugrozio i život svoje dece. Moju kuću je zatvorio. Moje dete je ubio. Na licu mesta. Konačna odluka je doneta 13. juna, gde je sudija izrekao da mu daje pet i po godina zatvora, znači prepolovio mu je kaznu. Ja želim samo da odam poštu svom sinu, to mi je jedina želja u životu.

"UBIO MI JE DETE, A ONDA SE SMEJAO U BOLNICI KADA ME JE VIDEO!" Mladić (21) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći, majka podelila emotivnu ispovest za Kurir Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs