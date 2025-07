- Andrija se popeo na vagon da se snimi, a nastradao je kada ga je udarila struja od 26.000 volti, bacilo ga je između dva vagona, došlo je do požara i on je izgoreo. Prepoznala se jedino njegova patika, od nije mogao da se prepozna.

- Moram da izađem na televizor kako bih upozorio sve ljude. Ako je naš Andrija ovako završio kojeg mreže nisu posebno interesovale, zamislite kako je sa decom koja provode pet ili deset sati dnevno po TikToku. Pitom, sadržaj na toj platformi nije cenzurisan, a ima i mnogo lažnih likova. Poenta je da kao roditelj imaš uvid u to šta gleda tvoje dete, i dužan si da to objasniš detetu, šta je ispravno, šta je neispravno, šta je stvarnost, a šta nije. Vi možda kažete da sedi i miran je i da je tako okej, ali nije, biće okej tek onog momenta kada proverite njegovo interesovanje.

- Entuzijazam da pomognem nekom roditelju je prepoznala Kristina koja je prosvetni radnik i glavni inicijator projekta na kojem radimo, a to je "tvoj ekran, tvoj izlog". To radimo preko Instagrama, ali smo imali i jednu tribinu. Treba da se budi svest kod dece i roditelja, izgleda da je opasnije ono što je u telefonu, nego ono šta je napolju.

- Koža je najveći organ čovekovog tela, a s obzirom na vrste opekotina koja se javljaju, a pogotovo tamo gde su visoke struje, pa imate deo koji karbonificira kožu, odnosno nepovratno je uništava, pa u takvoj situaciji imate dodatni problem. Mahom su to velike površine i mahom pacijent ne može da bude donor, pa su to uglavnom srodnici ili prijatelji koji daju banku kože.

- Smatram da je to potvrda da si dobar i uspešan. Mladima je to parametar za to koliko je sjajna neka njihova radnja. To je potvrda za njih, mladi emotivno danas doživljavaju lajk, to više nije samo brojka.