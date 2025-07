- Takođe, pored tog veštačenja mora da se uradi i veštačenje koliko je mladić bio drogiran u trenutku udesa. Inače, osumnjičeni je od nesreće pet meseci bio u klasičnom pritvoru, a u decembru 2024. određena mu je blaža mera, a to je kućni pritvor uz elektronski nadzor, nanogicu.

Stravična saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 20. jula 2024. godine oko 20.30 časova na magistralnom putu Senje-Ćuprija. Osumnjičeni S. T. upravljao je vozilom sa probnom vozačkom dozvolom i to pod dejstvom kanabisa, kako je pokazao droga-test nakon nesreće. Do udesa je došlo, navodno, usled neprilagođene brzine i BMW je sleteo s puta, a od zadobijenih povreda Strahinja Miletić je preminuo na licu mesta, dok je Sava Radulović preminuo na putu do bolnice. U kolima te večeri bila je i maloletnica (17) koja je zadobila višestruke prelome, a povređen je bio i sam osumnjičeni, kog je u bolnici tada čuvala policija.