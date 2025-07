Kako nam je on ranije ispričao, kobnog dana došlo je do žučne rasprave između Dragice i Miodraga, nakon čega je on nasrnuo na ženu i brutalno je zadavio. Ubistvo se, kako smo pisali, dogodilo pred članovima njene porodice koja je bezuspešno pokušavala da ga spreči. Unuk ubijene žene rekao je ranije za Kurir da je Miodrag, dok je davio njegovu baku, imao "hladan pogled i smeškao se".

- Savetovao sam majku da je najbolje ili da on njoj isplati pola ili ona njemu i da pusti to sve iza sebe da ne bi bilo problema, jer su non-stop bile svađe oko tog imanja. Dogovor je bio da on mojoj majci isplati oko 35.000 evra. Dao joj je kaparu od 5.000 evra, a ostatak je trebalo kasnije da isplati, ali to nije učinio. Kasnije je našao kupca za kuću i ostalo je na tome da majci isplati ostatak kad je proda. Mama je i na to pristala, samo da se skloni od njega - ispričao je naš sagovornik.