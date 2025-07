" Jedna se meni zvezda ugasila, svetlela je u meni i nadamnom bdila. Jedno je srce prestalo da kuca, a grejalo me je kao zraci sunca. Jedne se brezbižne oči zatvoriše. Ostao sam sam, sina nemam više. Sklopiše se ruke bezbrižnosću izmučene što me ostavi sine, što ode bez mene? Hvala tebi sine, za godine naše, ja sad s bolom živim ove što mi preostaše. Hvala ti na svemu, na danima tvojim zauvek ćeš ostati u mislima mojim. Hvala tebi sine, za bdenje nad nama, na detinjstvu tvome i na uspomenama".

Ovo su reči Branislava Vujnovića, oca poginulog tinejdžera Aleksandra Vujnovića (18) iz Prigrevice kod Sombora, koje je pre nekoliko dana okačio na svoj profil na društvenim mrežama. Podsetimo, tinejdžer je nastradao u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 17. decembra 2021. kada se s prijateljima vraćao iz diskoteke koja je bila u susednom selu. Kobne večeri za volanom "opel korse" bio je Petar R. (25), na suvozačevom mestu sedeo je Aleksandar, dok su na zadnjem sedištu sedela njihova dva druga. Do nesreće je došlo usled prebrze vožnje zbog pijanog vozača, koji je nakon tragedije imao 2,5 promila alkohola u krvi, kako je ranije tvrdila Aleksandrova porodica.

Nakon nesreće, Aleksandrova majka Bojana nam je u bolnoj ispovesti ispričala kako je došlo do udesa, a jedva je smogla snage da nam opiše i kako žive nakon tragedije koja je zauvek promenila život porodice. Kako je tada navela, Aleksandar je bio sa društvom u kafiću, zatim su jeli u lokalnom kiosku, nakon čega su se uputili u diskoteku u Slivajevo. Društvo se kratko zadržalo u diskoteci, a onda je usledila njihova agonija.

- Petar je vozio kola toliko brzo da su ga mladići opominjali da uspori. Prijatelji mog sina koji su preživeli udes posle su mi ispričali da su mu govori: "Molim te, uspori! Poubijaćeš nas!", na šta on, po njihovoj priči, nije reagovao, već je samo dodao gas. Na ulazu u selo zbog prebrze vožnje uleteli su prvo u šiblje, i to s vozačeve strane, da bi se potom od siline udarca kola zarotirala i bukvalno su obgrlili to prokleto drvo koje je bilo tu. Mom detetu je od siline udarca pukla lobanja...