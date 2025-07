U emisiji " Puls Srbije vikend " otvorena je jedna od najopasnijih i najprećutanijih tema savremenog Balkana, mafijaški rat koji traje više od decenije, a čiji tragovi nasilja vode od Kotora do Barselone, od Beograda do Amsterdama. Gosti emisije bili su Jelena Spasić, novinarka Kurira, novinarka Ljiljana Keković i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, koji su izneli šokantne tvrdnje o pozadini sukoba, ulozi bezbednosnih službi i narastajućoj opasnosti po građane.

- Nije samo to kod nas slučaj, u čitavoj Evropi dolazi do mafijaških obračuna. Od 2000-ih godina, kod nas su se ponovo pojavili ovakvi obračuni, a došli su nam iz Crne Gore. Ne bi se prebacili u Beograd da iza njih nisu stajale određene obaveštajne službe. Kriminalci su tako pomislili da im je Beograd sigurna kuća - rekao je Spasić.

- Zanimljivo je što su članovi škaljarskog i kavačkog klana nekada bili prijatelji, o čemu svedoči i fotografija koju je Kurir objavio 2008. godine, a na kojoj se vidi da su svi zagrljeni, Zvicer, Vukotić, Dedović, Kašćelan... 2014. dolazi do raskola, a prvo ubistvo koje se vezuje za ove klanove dogodilo se u Beogradu, 2015. godine u februaru. Tada je sve krenulo - izjavila je Spasić.

PRVI HITAC NOVOG TALASA KRVAVOG RATA KLANOVA TREBALO DA ZAGRMI U KRALJEVU - Uhapšeni mladić na bazenu povezan sa KAVČANIMA? Spasić zabrinut: Plaši me ta scena Izvor: Kurir televizija

- Pomenula bih nešto što je aktuelno i što se dogodilo danas, odnosno nešto što ide u prilog tome da se rat ponovo zahuhtava. Kurir je ekskluzivno objavio da je uhapšen mladić jer je pripremao likvidaciju na bazenu u Kraljevu . Imao je fantomku i pištolj sa metkom u cevi, uhapšen je dok je pokušavao da pobegne na motoru, a kod njega je pronađena i kesa sa rezervnom garderobom. To sve upućuje da je on pripremao likvidaciju i da je bio spreman da zapali motor i garderobu - naglasila je.

- Službe koriste mafiju da bi došle do podataka, a sada se ta mafija okrenula. Koliko im daju, toliko im traže nazad. Tako počinje i međusobna zaštita i uspostavlja se veza koja nije besplatna. Svako od njih ima koristi. Vidimo da su u zatvorima u Crnoj Gori 50 posto pripadnici policije i tajnih službi, a 50 posto kriminalci - istakao je.

On je upozorio i na organizovanost ubistava.

- Klan kad reši da se obračunava, on mora da odabere minimum tri mete. To je dokaz da iza ovoga stoji škola službe i da još uvek koordiniraju. Veoma je teško da u istom danu bude ubijeno više pripadnika istog klana. Plaši me ono što se dogodilo u Kraljevu, koliko još ludaka i mafijaša sedi i čeka da nekog likvidira - rekao je Spasić.