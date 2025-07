Međutim, iako su doktori iz ove bolnice uložili sve napore da spasu ubicin život, on je 8. jula, 10 dana nakon stravičnog zločina koji je počinio, podlegao povredama i preminuo u bolnici. Sada se za to i saznalo.

"Mene i mog brata i sestru ne zanima u kakvom je on stanju"

- Mi smo jako loše, ne mogu da dođem sebi. On je nju ubio, ne zanima me kako je, nisu nam javili njegovo stanje, ali mene, moju sestru i brata on ne zanima - kroz suze je tada ispričala ćerka ubijene Mire.

Ubica prevario državu, glumio da je slep zbog novčane pomoći

- Znam za priču da je slep, on se svom jedinom drugu pohvalio kada je uspeo da završi te papire. On je to dobio na foru, preko veze, imao je nekoga u komisiji za invaliditet. Stojan nije bio slep, to vam tvrdim! Svi koji su ikada živeli u Kaluđerici i imali kontakt sa tom porodicom će vam reći da je on samo pred organima vlasti tvrdio da je slep. Slep čovek, sa tolikim stepenom invaliditeta ne bi mogao da maltretira porodicu, komšijama da seče cveće po dvorištu, da se sam vozika autobusima po naselju i gradu. Sam je išao u prodavnicu i obavljao svakodnevne aktivnosti. Slepilo mu je služilo kao izgovor i pokriće kada god bi se našao u bezizlaznoj situaciji. Ta dokumenta su mu trebale zbog novčane i socijalne pomoći - tvrdi sagovornik.