"Oni su rodom iz Bosne, dođu ovde povremeno i naprave problem, Denis je inače nasilan. Pre tri dana je došao ovde u očevu kuću koja je odmah do naše, večito se čula galama i buka, koju god devojku da dovede, maltretirao je i mučio, ali nešto ovako do sada nismo čuli", kaže za Kurir Sabina Mađupaj, prva komšinica čiju je kuću takođe zahvatio požar nakon što je svoju zapalio odbegli nasilnik.

- Mi nismo bili kod kuće kada se to dešavalo, otišli smo kod mojih i u međuvremenu smo dobili poziv gde su nam javili da nam gori kuća, kada smo stigli, imali smo šta i da vidimo, kuća do nas je potpuno izgorela, a tu je sve i počelo. Sve je bilo puno policije i vatrogasaca, ja sam onako vrišteći trčala ka kući ne mareći za plamen, sve nam je izgorelo zbog psihopate, a tu živi troje male dece, šta da je neko bio tu - kaže Sabina za Kurir i dodaje:

- Kuća do nas je u vlasništvu oca tog nasilnika, a on je pre tri dana došao ovde i znala sam odmah da će biti problema. Doveo je tu neku devojku iz Bosne, nju ne poznajemo. Znali smo da se svađaju i da je maltretira jer je takav, ali u šoku smo ostali kada smo čuli da je bila vezana lancima, tukao je, seckao nožem, takav nasilnik treba da bude doživotno zatvoren. Zapalio je kuću i ostavio nju unutra, ne znam kako je uspela da se oslobodi i pobegne, ali kažu da je došla do pumpe sva krvava i izmučena - priča naša sagovornica i dodaje.