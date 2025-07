- Mislim da je jako ružno da se javnost ne obavesti o tome da je serijski silovatelj pušten na slobodu. To je stvar gde država mora da obavesti javnost šta se dešava i proceduralno i zašto je pušten - rekao je Bihali, dodajući da je Milošević planirano trebalo da bude pušten tek u decembru 2024, ali je opet pušten ranije.

Na pitanje da li to znači da se "dobro vladao", Bihali je odgovorio:

- Ne znam, verovatno je tamo radio neke stvari koje su mu omogućile da izađe ranije, ali Igor Milošević ima psihopatološku crtu. To su ljudi koji ne mogu da se promene. Recidiv je sto posto. Pitanje je trenutka kada će opet napasti. Ja mu dajem mesec, dva dok ne izvrši slično ili još teže krivično delo.

- Da majke, žene, devojčice, devojke i deca obrate pažnju. On neće napasti mene ili gospodina urednika, nego slabije od sebe. To je njihov modus operandi.

- Dva sa dva ćelija, metalna WC šolja, metalni krevet i da guli dok je živ. Nema tu linča, to je jednostavno zaštita društva - naglasio je Bihali.

- Imali su spisak, pa diskretno prate, ali zvanično su ti ljudi slobodni. Policija zna kada izađu, ali ne može ih stalno pratiti. Mi smo od tada dobili Marijin zakon i registar pedofila, ali to ne obuhvata serijske silovatelje nad punoletnim osobama. Milošević je bolestan čovek. Po zakonu je kao i ostali, ali očigledno nije sposoban za povratak u zajednicu. Problem je što zakon ne pravi razliku. On može da se zaposli, da pokušava da se uključi u društvo, ali to je, naravno, nemoguće - naglasio je.