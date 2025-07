- Šta da vam kažem, nemam snage da progovorim. To je moje dete i najviše mi je žao, duša me boli što je to dete za koga niko nikada nije imao nijednu ružnu reč da kaže. Od komšiluka, porodice, nastavnika, drugova... niko. Nije bio nikada problematičan, ni u školi i nakon toga. Ne mogu da opravdam to što je uradio, nikakako, pa kakav bih ja čovek bila. Da je bio narkoman, alkoholičar i tako nešto uradio, pa neka robija, šta ja tu mogu. Ali kako i sam sada kaže moj Aleksa, da je bio stariji i zreliji, ne bi do ovoga došlo - navodi Zorica.

- Zvala sam ga da pređe kod mene, da ode da ih ostavi da gleda sebe svoj život. Da je tako uradio bilo bi svima bolje i do ovoga ne bi došlo. Sada bi oni bili živi, pa kako god, a moje dete ne bi trunulo u zatvoru i ceo život nosilo teret koji će ga proganjati. Opet mogu da kažem da je moglo i da ga zadesi gore, da bude doživotno na robiji. Hvala Sudu. Kao majka ne opravdavam to što je moje dete uradilo, ali mlad je, šta da kažem, verovatno je to bilo u sekundi, u očaju kada on više nije mogao normalno da rasuđuje - rekla je Zorica. - Aleksa to nikada ne bi uradio nekome koga je toliko voleo i brinuo o njima. Mislim da je ovo malo i previsoka kazna u odnosu na ono što se dogodilo u Duboni, gde je neko zavio mnoge kuće u crno i izrečena mu je ista kazna. Da me ne shavatite pogrešno, u šoku sam, pod stresom, majka sam, ne mogu da prihvatim ga gledam koliko je bio uplašen i zbunjen, ali šta je tu je, moglo je i gore biti. Učinjeno je nešto što nije trebalo i sad je gotovo - kroz plač govori Zorica.