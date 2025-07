Navodi da je policija i ranije intervenisala kada dođe do sukoba, ali da su sada ona, njen muž i njihovo troje dece ostali bez krova nad glavom .

- Taj Nejat je mom suprugu zet i to je njegov sin. Ja sam 10 godina ovde i poznajem ih vrlo dobro. Verujte mi taj Nejat nije nasilan čovek, ali taj mali Denis, kao što smo svi dobili informacije i znamo šta se dešava kad god je došao ovde, jeste nasilnik. Znači svaki put, koju god devojku da je doveo ovde uvek je bila isprebijena i onda je dolazila policija i kod nas na vrata. Zapaljen mi je krov u obe sobe i sve je popadalo, stvari su mi uništene, televizor, a skoro smo renovirali i to je sve otišlo.

- On i njegov otac su se svađali ovde, prepirali su se i to je bilo to, a završilo se kada sam ja izašla i rekla da li mogu da budu malo tiši jer mi baba spava unutra i oni su se utišali. Pet minuta pre toga nešto su se drali i onda su ušli unutra, dalje više ništa nisam čula. Katastrofa, znači svakog nasilnika, svakog čoveka koji je u stanju da prebije ženu, da ubode ženu i pritom da je zapali treba da bude u zatvoru.