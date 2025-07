Podgoričanin Ivan Milačić koji je brutalno ubijen pre dva dana u kafiću, kako navode crnogorski istražitelj, nesumnjivo je žrtva rata kotorskih klanova koji traje od decembra 2014. nakon nestanka velikog tovara kokaina iz jednog stana u Valensiji. Do tada jedinstveni klan iz Kotora podelio se, podsetimo, na dva klana - kavački i škaljarski. Prvo ubistvo u ratu do istrebljenja dogodilo se u februaru 2015, a do sada rat je odneo više od 80 žrtava. Samo u poslednjih nedelju dana pored Milačića ubijena su i dvojica "kavčana", Filip Knežević i Igor Nedović.