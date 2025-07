- Stariji sin mu je preminuo pre nešto više od godinu dana, jako je tugovao za njim, njemu i bivšoj ženi ostavio je porodičnu kuću. Posle smrti starijeg sina totalno se povukao u sebe. Važio je za uglednog i vrednog komšiju, nije mnogo ni boravo u Srbiji, više je živeo "na točkovima". Pretpostavjamo da je gubitak sina uticao na to da on totalno skrene sa puta, još na sve to i drugi neuspeli brak... Ana, druga žena Mihailova, našla je valjda i drugog i pre nego što su se zvanično razveli - kaže meštanin i dodaje: