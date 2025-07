Igor Milošević , serijski silovatelj, pre tri dana je izašao iz zatvora, nakon što je odslužio kaznu na koju je bio osuđen zbog droge. On je više od polovine života proveo u zatvoru. Na slobodi se našao u aprilu 2023. godine, ali je već u decembru te godine ponovo završio iza rešetaka.

- Mi se nismo pitali ko nam vaspita decu. Učitelj četiri godine vaspitava našu decu, ako se tu ne napravi čvrstina i stabilnost, deca otskaču. U drugoj trećoj godini počinju već sebe da ističu. To su te prelomne godine kada kreću sa kriminalom i krivičnim delima. Nije niko postao kriminalac odjednom. Najbrža je zarada sa drogom, ali kad im ponestane novca rade se krivična dela. 70% njih koji dolaze u zatvor su narkomani.

- Dal možete nekog da prevaspitate? Da možete, ako su svesni šta su uradili. Oni potisnu to sećanje. Narkomani na primer ne mogu da se vaspitaju, silovatelji ponovo čine krivična dela i po izlasku iz zatvora. Rođenu ćerku siluju, ali to su istine. Što se tiče Miloševića, društvo nije sebe pripremilo za takve ljude. On po izlasku iz zatvora troši 3 meseca novac koji je zaradoo u KP domu, ali čim prođu ti meseci, njega niko ne prihvata.