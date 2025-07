- 27 godina sam trpela psihičko nasilje u porodici, gde sam novac morala da dajem svekrvi na ruke u ovom nekom savremenom veku i u ovom nekom normalnom životu, ali to je tako moralo biti iz tradicionalnih običaja. Dovodio me je suprug do posla, uzimao ispred posla, retko kad sam mogla sa koleginicama na pola sata da popijem kafu, jer su glavnu reč vodili on, njegov otac i njegova majka. Međutim, nas dvoje smo učili zajedno jezik, zajedno smo trebali da odemo u Nemačku. Ja sam bila uporna u tome, ali sam smatrala da će i on otići sa mnom. Tog dana sam mu rekla "idem ja, uzimam pasoš sa sobom, samo diplomu i odlazim iz kuće". S namerom, naravno, da se vratim - kaže sagovornica i dodaje: