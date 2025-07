Meštani Donjeg Matejevca kod Niša su i dalje u potpunom šoku zbog jučerašnje tragedije kada je oficir u penziji Milan R.(75) nožem usmrtio svoju suprugu Milanka R. (74). Meštani u centru sela kod zadružnog doma su i dalje u neverici da se to dogodilo, a pogotovu kako kažu što njihov komšija nikada nije bio problematičan čovek.

- Oni imaju dvojicu odraslih sinova koji su uspeli u svojim životima, jedan je u inostranstvu i ko zna kako im je kada su čuli za ovu nesreću. To je jedna domaćinska kuća, ali izgleda da bolest ne bira. Čuo sam tu u selu da je komšija bio u nekoj fazi demencije tako da možete zamisliti šta ta bolest nosi sa sobom. Iz te kuće se nikada nije čula buka, svađa, rasprava pa da bi mogli da pretpostavimo da ovako nešto može da se dogodi - rekao nam je jedan od komšija ispred Zadružnog doma.

Oglasio se i predsednik sela

- Više puta sam bio kod njih, a i oni su dolazili kod nas. Stvarno je taj dom za primer. Zaista je to jedna domaćinska kuća i svi smo u komšiluku baš iznenađeni da se to zbilo kod nas u selu. Komšija je divan čovek i zato nam je sve ovo neobjašnjivo - naveo je Mitić.

Kako nam je jedan od meštana rekao na dan ubistva je da je jadna žena zaklana, ali nam to danas nije potvrđeno. Policija je saopštila da je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšen Milan R. zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je M. R. u jutarnjim časovima nožem usmrtio svoju suprugu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužiocu u Nišu.