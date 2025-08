Tradicija duga jedan vek

- Motivisala me je ljubav prema vatrogastvu, koja je počela još u detinjstvu uz mog tatu, predsednika DVD Despotovo i DVD Bačka Palanka. Odrasla sam uz vatrogasce, trenere, uniforme i takmičenja. Sama pomisao da mogu nekom da pomognem, da budem podrška kad je najpotrebnije, dovoljna je da me motiviše da idem još dalje, čak i do državnog nivoa - priča za Kurir Anamarija, najmlađa među njima, koja je već osvojila zlatne medalje na takmičenjima.