Prema navodima policije on se sumnjiči da je izazvao smrt svoje 74-godišnje supruge, a po nalogu višeg javnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden na saslušanje. Kurir televizija pitala je meštane o ovoj porodici:

- Ne znam šta se dogodilo, ali mogu da ti kažem da su super ljudi bili, iznenadio sam se za to što sam čuo, ne mogu da kažem ništa loše. To je kuća bila bez problema - rekao je komšija osumnjičenog.

Slučaj na Miljakovcu - kako se sumnja muškarac je pretukao ženu i zapalio kuću. Pre nekoliko dana u Staroj Pazovi, žena je, kako se sumnja, ubila muža i uz pomoć ljubavnika zakopala njegovo telo. Iz Sigurne kuće navode da ukoliko se statistika ubistva žena nastavi, do kraja godine može doći do većeg broja femicida u odnosu na 2024. godinu.

- Mi se uvek pitamo šta možemo učiniti i gde je ta karika koja je zakazala pa se dogodila ovakva tragedija. Videla sam neku statistiku da polovina žena koja je ubijena u partnerkskom nasilju su prijavljivale nasilnike, dok kog druge polovine nema uopšte traga. Sa jedne strane moramo kao sistem da ohrabrimo žene da prijve to nasilje, kako bi došlo do prevencije - kaže Kostić i dodaje:

- Okidači su razni, ali je najopasniji okidač momenat kada žrtva porodičnog nasilja želi da napusti vezu, jer vidi da nasilje eskalira i postaje ozbiljnije. Kada žrtva pokrene postupak za razvod, tada nasilnik vidi da gubi žrtvu, on ne želi da je izgubi, on se hrani njenom bespomoćnošću i pokuša tada da je ubije. Svako nasilje se dešava tada kada žrtva nasilniku deluje bespomoćno, donosno kada on misli da ona nema šanse da mu se suprotstavi i onda je nezadrživ u tome jer mu niko ne staje na put - rekla je Mršević i dodaje:

- To nasilje na kraju vodi do strašnih posledica. Živi u uverenju da je on gospodar života i smrti svoje porodice i da može da radi šta god hoće. Tada mu ne treba mnogo okidača. Motiv za nasilje je u nasilnikovoj glavi, uveren je da može i nekažnjeno da ubije, to je problem sa hegemonističkim muškarcem. A to govori upravo samoubistvo, nakon ubistva, jer tada on shvata da više neće biti glavni, već će biti u zatvoru.