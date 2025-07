- Policija kada je došla u kuću Mihaila Rosića , pored tri tela, zatekla i jednu svesku na stolu. Sveska je bila otvorena. To je kao neko oproštajno pismo. Napisao je da planira da počini zločin, da će da ubije Anu i sina, a zatim je u nekoliko redova obrazložio zbog čega – saznajemo od izvora bliskog istrazi.

- On bi trebalo danas da bude sahranjen i verovatno će ga ćerka sahraniti. Niko od komšija neće ići na sahranu, a za mene lično kao da nikad nije postojao. Kako je mogao da ubije svoje dete? Strašno! – kaže jedan od komšija i dodao je da ga taj dan nije video.

- Iskreno, ponašao se ludo. On je sina neprekidno vozao na zadnjem sedištu, išao tamo-amo. Kada mu je sin iz prvog braka umro, kao da nije mnogo ni žalio. A od ovog malog sina, što ga je krvnički ubio, nije se odvajao. U stvari, mislim ja, to sve radio zbog žene. Ona je 23 godine mlađa od njega, lepa žena. Kada ga je ostavila i otišla u Novi Sad, dete je ostalo kod njega. Ona se posle vratila u Bajinu Baštu, gde je našla posao i privatno stanovala. Radila je ovde u jednoj piceriji. On jednostavno nije mogao da se pomiri sa tim da ga je ona napustila – kažu komšije.