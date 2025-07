PUT BEZ POVRATKA

- Suprug me je sačekao i pitao gde je Đorđe. Nisam znala šta da mu odgovorim. Nisam znala šta se dogodilo, a nisam mogla ni da objasnim u tom trenutku šta se meni dogodilo. Sećam se da me je u tim noćima tresla groznica, nisam mogla da stojim na nogama, ali ja to u tom trenutku nisam umela da izgovorim. Dejan mi je udario šamar i pozvao policiju - rekla je ona.

PRIVOĐENJE, PA...

- Terali su me da klečim pred slikom sina, da kažem da sam ga ubila. Pretili su mi da će mi ćerku odvesti u dom. Posle psihičkog i fizičkog maltretiranja potpisala sam to što su hteli. Doneli su mi papir iz druge prostorije na kom je već bila napisana izjava za koju je trebalo da potvrdim da sam je ja svojevoljno dala. Nikada mi je nisu pročitali. Inspektor mi je neprestano ponavljao da zna da ja nisam ubila Đorđa, ali da je pametnije da potpišem izjavu . Pretili su mi da moram da ćutim o svemu, da ne smem nikome ništa da kažem. Nisam znala ni šta potpisujem - navela je ona.

STRAH

- Čula sam da se spekulisalo da je moj sin ubijen, da je njegovo telo otišlo za organe na crnom tržištu. S jedne strane, nadam se da je živ, a, s druge, neverovatno mi je da se ništa ne naće. Mnogo me boli sve, ali kome da se obratim. Mnogo pitanja imam, međutim, odgovore nemam. Ne mogu sama da se borim, nisam jaka da se borim s ljudima koji su me osudili da sam ubila sina. Nemam više snage i živaca, uništena sam potpuno. Petnaest godina ležem i ustajem s istom retrospektivom događaja, svake sekunde se sećam. Svaki dan proživljavam iste slike, ista sećanja. Sve bih dala da se sazna istina. Đorđa pamtim od samog rođenja, bio je mnogo vezan sa sestru i mene. Nosila sam foto-aparat i pratila svaki dan njihovog odrastanja. Dokle god budem živa i disala, ja ću živeti s njim i za njega. Trudim se da ne potpadnem pod razne teorije koje kruže seoskim kuloarima, ali moj osećaj je da neko nešto zna, ali se o tome čuti - kaže ona.

ADVOKAT: OD STARTA SAM JOJ VEROVAO

TUŽILAC I SUDIJA BILI UBEĐENI DA JE KRIVA

- Bili su uporni u tome da na osnovu njenog prvog priznanja sve počiva i da je ona tada rekla istinu bez obzira na to što telo

nikad nije pronađeno. Rekao sam tokom postupka policiji i tužiocu: "Zar vam nije jasno da je neko bacio tu lobanju sada, kada istraga

treba da se okonča i podigne optužnica?" Lobanja je bila potpuno bela, kao da je kuvana u nekoj tečnosti, međutim, to za njih nije

bio razlog da se slučaj otvori ponovo. Čini mi se da su javni tužilac i prvostepeni sudija bili u potpunom ubeđenju da je ona to

uradila. Čak me je jedan od sudija posle donete prvostepene presude pitao: "Da li vam je ona sada najzad rekla gde je sakrila telo." Nisu

hteli da razjasne slučaj, išli su putem koji je trasirao Mup i taj put je bio jednosmeran - zaključuje advokat.