2 moguća motiva

- Neposredan povod može biti ljubomora koja dovodi do osvete i raspad porodice , a zašto se to završava i ubistvom deteta, to je strašno pitanje. Jedini što mogu da kažem a što mi se čini kao razumno objašnjenje, ako je već doneta odluka da se izvrši ubistvo zbog porodičnih odnosa, iz ljubomore koja može da pomuti svest, razlog za ubistvo deteta, može biti sledeće razmišljanje u mozgu takve osobe - ako ubijem ženu i sebe, dete neće imati gde da živi, pa je bolje da bude mrtvo - dodao je naš sagovornik.

Psiholog o očevima monstrumima

- Mislim da je tada reč o narcisodnim osobama u depresiji i to je sigurno jedan od najtežih slučajeva ličnosti. Kada shvati da je ostavljen i da nema izvor energije koji je stalno iscrpljivao, postaje besan, ljubomoran i tada dolazi do krvoprolića - zaključila je ona.

Ovo su neki od najjezivijih slučajeva koji su Srbiju zavili u crno Policajac ubio sina, pa sebe

Nasmrt pretukao pastorku

Udavio dete u kofi vode

Ušao kroz prozor i ubio ženu i ćerke na spavanju

- On je po izlasku iz pritvora pokušavao da stupi u kontakt sa Mirjanom i decom. Pet dana ih je neprestano zvao na telefon, ali mu se one nisu javljale, jer nisu želele nikakav kontakt s njim, koji ih je čitavog života maltretirao. On je onda došao do kuće, ušao kroz prozor i pretpostavljase da ih je ubio na spavanju, jer u suprotnom bi se verovatno barem jedna spasla - podseća izvor.