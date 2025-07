Nekoliko meseci, pokušavali su da lociraju kuću, restorane u kojima sedi i plaže na kojima boravi. U to vreme, Kožar za kojim je bila raspisana poternica svakodnevno se dopisivao sa Ratkom Živkovićem za kog je verovao da sarađuje sa njim i da će mu pomoći da locira ubice njegovih prijatelja Igora Dedovića i Stevana Stamatovića koji su u januaru 2020. ubijeni u restoranu u Atini, dok su večerali s porodicama.

Kožar, kako proizilazi iz poruka koje je razmenjivao sa Živkovićem, nije ni slutio da je on najveća krtica u ratu klanova i da pomaže Radoju Zviceru da ga locira i ubije.

Uz fotografiju na kojoj go do pojasa leži na dušeku u bazenu, koju je poslao prijatelju, uputio mu je i glasovnu poruku u kojoj kaže.

- Nisam jutros trenirao jer sam sinoć bio do jedan sat u grad, bili na večeri, pa svratili do nekog lokala, popili tri boce vina ja i drug i onda nisam trenirao, pa ću predveče, sad se malo kupam na bazen. Lepo, lepo mi je ovde brate, nikad nisam ovako bio opušten. Selo brate, selo, nema nigde nikoga, samo ovako treba živeti, je..š grad i to. Jedino se ovako čovek može sačuvati. Brate, kuća na tri meseca, platili 35, bila 47, mi se cenkali, spustili na 35, a pre toga bila 50 i nešto. Znaš kakva kuća, na dva sprata, unutra ima sve, baš svašta, ne treba ti nigde da ideš, donose ti seljani voće, povrće, sve sveže, domaže, ribu, roštilj ispred. Sve ful brate - navodi Kožar u poruci.