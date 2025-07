Glasne opomene

Zbog učestalih incidenata, stručnjaci ističu da je reč o vrlo zabrinjavajućem trendu: korišćene su bombe i razne eksplozivne naprave i to u momentima kada su lokali bili prazni, stoga sve upućuje na to da se radi o vrlo glasnim opomenama.

- Naša policija vodi istrage o takvim slučajevima, takođe je i ustanovljeno da su takvi požari izazvani namerno od strane trećeg lica, no to je veoma ozbiljan gradski terorizam koji se vrši unutar kriminalnih sredina. Svako ko je na ovaj način napadnut, kome je zapaljen lokal ili bilo šta, on tačno zna zbog čega je to učinjeno - ističe naš sagovornik.