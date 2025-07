Marko Stanković Jaguar se, kako se sumnja, preko Skaja žalio kako je Veljko Belivuk odustao od učešća u likvidaciji na Krfu, a pisao je i da je zabrinut za to da ih ne oda Nikola Spasojević, kog zovu Topalović. Spasojević je, inače, posle hapšenja grupe postao svedok saradnik.

- Brate, Topalović je bez Soprana (Belivuka prim. aut) nula na bicikli, on bez njega može da se desi da promaši put, da negde zaluta. Baš je situacija kao kula od karata, svaka karta nam je bitna, jer Topalović ne ume ništa bez Soprana, kad ovaj nije tu, ovaj ne ume ništa znači pod milim Bogom da uradi kako treba, sve naopako. Ima strah veliki, sabotira... Plašim se da nas ne potopi. Najbolje bi bilo da ide kući, ako ima zamena. Slaba je karika do bola. Teško diše i krsti se po ceo dan i ljubi krst u kola, to ne valja, loš znak. Nisam rizičnijeg video 15 godina, nek ostane među nama drug, da me ne istrese Soprano negde po Bg - piše navodno u poruci.