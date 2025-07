- Osetio sam udarac koji me je zarotirao za 90 stepeni. Počeo sam tada da tražim svoje sinove, ali ih nije bilo. Odjednom sam ugledao dete koje leži kod znaka za autobusku stanicu. Znao sam da je to moj sin. Otrčao sam i video kako mu krv ide iz nosa i usta. Zenice su mu bile proširene, a to je značilo da ima frakturu lobanje. Pošto sam radnik Hitne pomoći, počeo sam svojim ustima da izvlačim sinu krv iz usta i nosa da se ne bi ugušio. Molio sam prolaznike da mi pronađu drugog sina. Oni su to i uradili i odmah su mi rekli da je dobro. Upitao sam ih da li me lažu i da li ne žele da mi kažu da je Luka loše. Ubrzo je došla Hitna pomoć. Došla su dva ambulantna vozila, jedno za Stefana, drugo za Luku i mene. Stefan je tada bio klinički mrtav. Kasnije su mi rekli da su ga reanimirali. On je nakon toga živeo četiri dana - ispričao je Mihajlo, otac Stefana Balića, tokom suđenja.