Mala kazna

- Siguran sam da je očekivala veću kaznu, no to je sada prvostepena odluka, biće pitanje da li će tužilac uložiti žalbu, jer je za ovo delo predviđena kazna zatvora od pet do 15 godina. Mislim da se i sudsko veće dosta dvoumilo, ali da su polazili od neke sudske prakse za koju smatraju da je adekvatna, mada mi mislimo da nije. Pogotovo što smo ovde imali čak i drugu kvalifijkaciju dela, delako strožu, odnosno da je to delo izvršeno na podmukao način, a to znači da bi donja granica bila 10 godina zatvora - istakao je branilan oštećenih.