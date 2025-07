- To što sebe ubija, to bismo mogli da svedemo pod ambijent samoubistva, svesno ili namerno lišenje sopostvenog života, ali naći pravi motiv zašto on to radi detetu i zašto on taj nagonski deo kakav je rodteljstvo, ne oseća, jako je teško. Ako nisu uspeli ženama da se osvete, onda rade to kroz decu i svoj život. Ova dva zločina nam ukazuju prosto da ta zajednica ni jednog trenutka nije funkcionisala kako treba - objašnjava Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak.