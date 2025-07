So za kupanje ili osveživač prostorija samo su neke od tajnih kodova za prodaju sintetičkih tableta, tečnosti ili sprejeva preko Interneta, koje imaju psihoaktivna dejstva i dovode do nepredvidivih reakcija korisnika.

- Inače to je lako proizvesti u jednoj kuhinji gde će da se instalira aparat, malo struje, malo vode i onda se lako dolazi do sinteze tih materija koje su veoma bitne za mafiju. Ono što je najvažnije, to je dostupnost i cena - objašnjava Radomir Kovačević, toksikolog.