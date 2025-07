Kamere za video-nadzor su u Poštanskoj štedionici snimile čoveka sa bradom i u crvenoj majici koji je stajao iza Radmile i posmatrao je kako podiže novac, a zatim izlazi za nekadašnjom najlepšom ženom Jugoslavije i prati je do zgrade u centru Beograda u kojoj Radmila Živković živi.

Pokušao da se maskira

- Istražitelji čine sve da identifikuju osumnjičenog za kojeg se pretpostavlja da nije slučajno došao do Poštanske štedionice, već da je pratio Radmilu Živković. Policija polazi od pretpostavke da je brada lažna i da je njome napadač pokušao da se maskira jer je znao da u banci postoje kamere - kaže za Kurir izvor iz beogradske policije upoznat sa ovim slučajem.

Radmila Živković Semez je, podsetimo, za Kurir ispričala da ju je razbojnik očigledno pratio od banke do zgrade u kojoj živi.

- Kada sam došla do zgrade i počela da tražim tag kako bih ušla, napadač mi je prišao, odgurnuo i udario pesnicom . Pala sam, a on mi je oteo torbicu i uzeo moju penziju i sve što sam prethodno podigla iz banke - rekla je za Kurir Radmila koja je svojevremeno bila udata i za legendarnog pevača Hašima Kučuka Hokija .

- Bila sam u šoku, ali niko nije mogao da mi pomogne, jer u tom trenutku nije bilo nijednog prolaznika ili komšije u blizini. Kada sam malo došla sebi setila sam se da sam tog istog muškarca u crvenoj majici, sa kačketom na glavi i sa bradom videla u banci. Sigurna sam da su ga snimile i nadzorne kamere sa zgrade, a nalazi se i na video-snimcima koje su u banci napravile kamere za nadzor dok sam čekala u redu i podizala novac. Ne znam da li je taj čovek glup ili beskrupulozan... Išla sam da dam izjavu u policiji i tada mi je objašnjeno da je ovo teže krivično delo jer nije običan lopov došao i opljačkao me, nego je u pitanju neko ko me je i pratio s namerom da me opljačka - kaže za Kurir Radmila Živković Semaz.