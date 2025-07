- Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom je delimično usvojen tužbeni zahtev maloletnog tužioca, pa su obavezani tuženi maoletni ubica, njegovi roditelji Miljana Kecmanović, Vladimir Kecmanović i Ogledna osnovna škola „Vladislav Ribnikar“ da maloletnom tužiocu na ime naknade nematerijalne štete solidarno isplate novčani iznos od ukupno 3.100.000 dinara , i to za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti iznos od 1.500.000,00 dinara, za pretrpljene fizičke bolove iznos od 600.000,00 dinara, za pretrpljen strah iznos od 800.000,00 dinara, i za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti iznos od 200.000,00 dinara, a sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja, pa do konačne isplate - potvrđeno je za Kurir iz Višeg suda u Beogradu.

Istom odlukom suda, odbijen je tužbeni zahtev maloletnog tužioca na ime naknade nematerijalne štete u preostalom delu, odnosno preko dosuđenih do traženih iznosa, kao neosnovan.

U obrazloženju presude, između ostalog, navodi se da je tuženi maloletni ubica iz "Ribnikara" odgovoran za štetu koju su tužioci pretrpeli, imajući u vidu da je bio sposoban za rasuđivanje, dok su tuženi Vladimir Kecmanović i Miljana Kecmanović odgovorni za štetu koje je njihovo maloletno dete prouzrokovalo maloletnom tužiocu, s obzirom na to da je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika, rđavih primera i poročnih navika koje su mu tuženi kao roditelji dali.

- Naime, tuženi Vladimir Kecmanović je svog maloletnog sina odvodio u streljanu, gde ga je naučio da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem i gađa u mete, iako takva vrsta aktivnosti očigledno nije odgovarala uzrastu i razvoju deteta. Takođe, tuženi Vladimir Kecmanović odgovoran je za štetu i s obzirom na to da je u stanu u kojem je živeo sa maloletnim sinom i ostalim članovima porodice, držao vatreno oružje na mestu koje je bilo dostupno i nedovoljno obezbeđeno, tako što je predmetno oružje i municiju čuvao u najprometnijem delu stana, u ormaru, u hodniku pri samom ulasku u stan, dakle na način koji nije bio dovoljno bezbedan i adekvatan, a ovo utoliko pre kada se ima u vidu da je maloletnik uspeo i da dođe do šifre, što je sve u krajnjoj liniji i dovelo do upotrebe oružja i municije od strane njegovog maloletnog sian - navodi se u odluci suda.