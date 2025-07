- Kasnije prolazim kroz masu okupljenih ljudi izbezumljena i čujem da ima žrtava. Nisam bila pri sebi. Taj dan ću pamtiti do kraja života - rekla je majka ranjenog dečaka u potresnom svedočenju i dodala da će " posledice onoga što se dogodilo 3. maja 2023. godine imati sve dok dišu".

Crvene oči kao đavo

- Pričao sam sa njim o tom danu i rekao mi je: " Tata on je imao crvene oči, kao đavo! Nikada tako nešto nisam video!" Rekao mi je da je sa sobom povukao i dve drugarice koje bi sigurno bile streljane - ispričao je otac i dodao:

- Naš sin se trza se i skače na sve. U početku je to bilo nepodnošljivo i strašno. Svaki iznenadni zvuk ga preseče, a u gradskom prevozu se dešava kada se pali i gasi svetlo on se pogubi i zove mene i majku da pita šta da radi. Smirujemo ga, ali to više nije ono dete, detinjstvo mu je uništeno - rekao je otac.