- To je bila noć. Dobijao sam mnogo poziva, međutim, iz nekog razloga nisam mogao da uspostavim vezu sa svojom ćerkom. Mislio sam da je šala ili neko pitanje. Isključio sam telefon jer sam sutradan ujutru imao vrlo rano obaveze. Kada sam se probudio, imao sam hiljade propuštenih poziva, stotine poruka. Prvi let sam uzeo iz Belgije, došao kući. To je bila vrlo traumatična situacija. Nisam mogao da zamislim da se tako nešto može desiti u Srbiji - rekao je Jurić.