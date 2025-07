Ona je za Kurir je ispričala kako je napadač pratio od banke do zgrade. Dok je tražila tag kako bi ušla, on je pritrčao, gurnuo i udario pesnicom i uzeo penziju. Ovo na žalost nije usamljena priča, penzioneri su često meta i džeparoša u prevozu.

- Vozila sam se trolom, koja je bila skoro prazna, a kada sam htela da izađem, stala sam pored mladića koji je krupan, deluje pristojno i uredno, i odjednom, bez nekog razloga, malo sam se zaljuljala, a kasnije sam ukapirala da je on to izazvao, pa sam ga malo gurnula, ali sam mu se srdačno izvinila. On je nešto pomrmljao kao da je u svojim mislima, ali kada sam izašla skapirala sam da mi nema novčanika. Shvatila sam da je taj dečko to uradio sa izazivanjem te nestabilnosti u troli i da mi je tako izvukao novčanik.