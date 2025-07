Slušaj vest

Poznati beogradski advokat Dragoslav Miša Ognjanović ubijen je na današnji dan, pre tačno sedam godina. Dok se sa sinom približavao ulazu zgrade u kojoj je živeo na Novom Beogradu, ubica koji do danas nije uhapšen, prišao im je i ispalio hice u advokata.

- Umesto da je ubica odavno već osuđen, kao i svi njegovi saučesnici, a naročito onaj ko ih je na to podstrekao,organizovao i naručio ubistvo, mi smo danas mišljenja da smo još dalje od rasvetljavanja njegovog ubistva nego što je to bilo pre sedam godina. Umesto da su svi resursi i sve vreme iskorišćeni da se ubistvo rasvetli - naprotiv - šta god da su radili efekat tog rada je da je vreme izgubljeno, a da ubistvo ovog vrsnog advokata profesionalca nema sudski epilog - kaže za Kurir koleginica ubijenog Miše Ognjanovića, Zora Dobričanin Nikodinović.

Mesto zločina Foto: Marina Lopičić

Kako dodaje, ne samo da ubistvo nije rešeno, već su se nakon zločina neki trudili da Mišu Ognjanovića kriminalizuju, isprljaju, predstave u negativmom svetlu i na taj način "morbidno opravdavali njegovo ubistvo, a istragu očito skrenu i zataškaju".

- Sećate se onih glupih omalovažavajućih komentara tipa "ubijeni advokat je čuvao tajne mafije" i slično.Kolika je to glupost - pa zaboga advokat je dužan da čuva tajne svojih klijenata potpuno uvek i zauvek, a ako su klijenti članovi neke mafije, onda advokat čuvajući njihove tajne čuva i tajne mafije. I to nije nikakav spektakl niti kriminalna delatnost već odnos poverljivosti advokata i klijenta što predstavlja suštinu tog odnosa i temelj advokature - kaže ona za Kurir i dodaje:

- Miša je u bezbednosnom smislu bio najspremniji od nas zbog same činjenice da je pre advokature radio u policiji i to na krvnim deliktima. Ubijen je u sačekuši, a da nije ni dobio priliku da se brani. Šta onda bilo ko drugi da očekuje? Njegovo ubistvo nas je sve veoma potreslo. On je znao da ga prate i prisluškuju.

Desetak dana pre ubistva videla sam ga u restoranu kod suda i tad je bio jako smoren, rekao je "ne znam više da li me prate kriminalci ili policajci. Kad se vratim sa odmora, moram nešto da preduzmem, ovo je neizdrživo. Ništa nisam kriv i nemam čega da se plašim, al imam veliki pritisak zbog toga. Sad ja tu ne mogu ništa jer jako sam umoran, raspadam se imam dosta predmeta. Samo želim da odem na odmor pa kad se vratim videću šta ću". I nije ni otišao na odmor - priseća se Zora Dobričanin poslednjeg susreta sa kolegom.

Dragoslav Miša Ognjanović Foto: Marina Lopičić

Kaže da je u odnosu sa kolegama bio poseban i neposredan i da je zbog toga delovalo da ga svi vole i poštuju.

- U poslu odgovoran, a uvek s osmehom ljubazan i neposredan, i taj njegov dečački stav i prepoznatljiv šmek plenio je čak i one koji su zavidni i bili ljubomorni na njega u poslu. Pola pravosuđa je inače bilo zaljubljeno u njega...

I ne samo pravosuđa. Ne znam koliko žena mi je tokom svih tih godina reklo da im se on svidja, od pripravnica do žena u ozbiljnim godinama. Uvek se nasmejem kad se setim kako je jednom na suđenju van Beograda zamalo rat da izbije između dve zapisničarke od kojih je jedna znala da će i Miša doći na suđenje pa se maksimalno sredila, a ova druga nije znala pa se nije isfenirala. Na svoj šarmantan način razrešio je i tu situaciju - prisetila se anegdota iz godina zajedničkog rada na predmetima.

Istraga: Nailazimo za zid ćutanja Zora Dobričanin Nikodinović podseća da je po odluci Republičkog javnog tužioca 31. jula 2018. predmet Mišinog ubistva iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prebačen u nadležnost Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uz obrazloženje da taj čin ubistva "prepoznaje kao napad na pravosuđe i državu" i da je taj događaj od opšteg javnog interesa. - Mnogi su to tada smatrali pozitivnim potezom, ali meni se to ni tada nije dopalo i to sam odmah i rekla. Posle svih ovih godina ispada da sam bila u pravu. Ni sada, posle sedam godina mi ne znamo ko je ubio Mišu Ognjanovića i zašto je istraga iz VJT prebačena u JTOK i zašto tapka u mestu, a svi zahtevi advokature za bilo kakve informacije o tome nailaze na zid ćutanja i ostaju bez odgovora - kaže ona za Kurir.

Kaže da je "bio princ advokature Beograda".

- Ja ga znam i pre nego što je došao u advokaturu jer je radio s mojim bratom, uvek se ponašao kao da sam mu sestra. I ja sam Mišu mnogo volela i kao čoveka, a kao kolegu sam uvek volela da ga imam uz sebe u sudnici. U sudnici smo bili dobar tandem, razumeli smo se i bez reči, i bili veoma slični. Podrazmevalo mu se da advokat na suđenje dođe spreman i da bude taktičan, korektan i hrabar - kaže ona.

Ginuo je za svoje klijente u sudnici. Celog sebe davao u predmetima, ali uvek je bio korektan prema kolegama.

- Kad je više advokata u jednom predmetu - neprocenjivo je važno s kim si u sudnici i kakav je taj odnos, da jedni druge pratimo, ne podmećemo, jer su to sve preteški slučajevi gde jedna varnica može da "zapali atmosferu", ali i da upropasti odbranu.

Bila sam potpuno sigurna kad mi on "čuva leđa" u sudnici i on u mene - kaže Zora Dobričanin Nikodinović i dodaje:

Ubijeni advokat sa suprugom Foto: Printscreen/Instagram

- Zato, neću se smiriti i neću prestati da pozivam, prozivam i insistiram da se njegovo ubistvo procesuira. Njemu pravosuđe to duguje... Po nekad zaboravljaju da je advokatura deo pravosuđa i da je pucanj u advokata pucanj u pravosuđe. Po svim nezvaničnim informacijama koje pristižu - to ubistvo je dovoljno rasvetljeno, objavljeno je u medijima pre neku godinu čak i to da su išli van Srbije da ispituju kako je pisalo "svedoka saradnika" i da imaju sve.