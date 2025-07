Slušaj vest

Za emisiju "Crna hronika" koja se emituje na Kurir televiziji, žrtva nasilja od strane svog emotivnog partnera, ispričala je svoju emotivnu ispovest. Partner ju je tukao i pretio, zaključavao i izbacivao iz kuće, a sve to na oči njihovog deteta.

- Spontano smo se upoznali na autobuskoj stanici. Krenulo je normalno, spontano neko upoznavanje. Meni se on dopao na prvi pogled. Prevoz je kasnio i tako nekako spontano smo se upoznali, nisam ni zamišljala da se mogu sa nekim upoznati na stanici, ali eto, desilo se i onda smo posle toga par puta imali kontakt, čuli se, dopisivali se. Meni je delovo čak i suviše miran, fin, dobar. On je iz unutrašnosti Srbije, okolina Leskovca. Došao je u Beograd, živeo je sam, plaćao račune, radio. Meni je izgledao kao neki normalan mladić koji se bori i zarađuje. Pomislia sam da sam upoznala čoveka svog života, tako spontano, bez neke cenzure - kaže sagovornica.

Njihov prvi sukob započeo je zbog pozajmnice novca. Partner je pozajmio novac u kockarske svrhe, a kada nije imao da vrati, dogodilo se nasilje:

- Uzeo je od mene neki novac na zajam tada, verovatno je to na kocku otišlo, međutim on naravno to nije imao da vrati. Kažu napad je najbolja odbrana. Došao je nervozan i počeo da mi govori da se sklonim, da ne budem tu. Razmišljala sam gde sad da idem. Vidim ja da je to onako baš dramatično i ja izađem iz stana. Prvi put kada vi to pustite, to će doći i treći i četvrti put. Vi se nadate da je to samo sada i da je on shvatio da to ne valja, ali to je naivno verovanje. Oni imaju kao neku mašinu u glavi i tačno dokle ga ti puštaš on će tako da se ponaša, sve gore i gore će se ponašati.

Nasilnik je žrtvu konstantno vređao, a više puta je i iskoristio fizičku silu. Međutim, ona mu se nije smela suprotstaviti:

- Kad pijan sedne da jede, počinje da me napada da sam presolila hranu namerno, zatim baci hranu, pogodi me limunom. Bacao je, šutira. Uglavnom sam u tim situacijama ćutala, da sam se ne daj Bože, raspravljala, možda bi me i više izlomio u tim nekim situacijama. Gađao me je, vukao, izbacivao iz stana. On je jednu noć celu pio sa mojim bratom i kad je došao kući počeo je iz čista mira da me ispituje šta sam ja pričala sa njegovom majkom, pošto je on znao da nas dve tako komuniciramo. Ispalo je kao da se ja žalim na njega, da ja iznosim prljavštinu iz naše kuće. Rekao mi je da spustim dete na krevet i dođem u kupatilo da se obračunamo. Pitala sam ga da neće možda da me ubije - kaže žrtva nasilja i dodaje:

- Međutim, on je onda prišao i 5-6 puta me udarao šakama po glavi. Ja sam samo izletela na vrata i pogledala se da nema krvi. Kome da se obratim, kako će me ljudi gledati, sramota, šta da radim? Ja sam onda rekla "moraću da potražim nekog neutralnog". Ali, on je bio sve gori i gori, uveče kad legnemo on mi kaže "ajde ustani iz kreveta, nemoj da spavaš pored mene, smetaš mi, gadiš mi se, ti si ovakva, ti si onakva. Živeli smo u garsonjeri, spavala sam pored jednog radijatora. Dete je pored mene bilo, malo ga dojim, malo u krevetac. Govorio je da će me udaviti i da me niko neće naći, da sam bezvredna. On kao da se hranio time, jedan psihopata.

