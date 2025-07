Borimo se da nađeno reči...

Ispod ove objave samo su se nizali tužni oproštaji od tragično stradalih drugarice koje su krenule na letovanje. "Tuga do neba, neka počivaju u miru Božjem. Neka ih anđeli čuvaju, a porodicama iskreno saučešće", "Velika tuga i bol. To se nikad ne zaboravlja, da one tako mlade odu Bogu to je žalosno. Tako lepe, ne znam.Šta su kome zgrešile, uvek dobri ispaštaju. Želim sve najbolje njihovim porodicama", "Neka ih anđeli čuvaju, lepotice", "Naše lepe lutke, neka ih Bog čuva. Voli vas vaša familija i prijatelji", "Tuga i jad... Dva cveta prerano su uvenula. Tuga prevelika, neka počiva u miru" - samo su neki od tužnih komentara koji se mogu pročitati.