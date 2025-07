Hladnokrvna likvidacija pred kamerama i očevicima

Krvavi zločin odigrao se usred bela dana, dok su roditelji s decom šetali obližnjim parkom. Stamenković je upravo parkirao svoj crveni "rendž rover" i uputio se ka lokalu. Tada mu je napadač obučen u crno presekao put, a zatim u njega sasuo rafal iz "škorpiona". Osam metaka pogodilo ga je, a dok je pokušavao da pobegne, stigao je do ulaza u kafić gde je pao.

Stamenkoviću je rođeni brat Sandro ubijen još 2002. godine u Nišu, na sličan način, dok je stajao na semaforu, izrešetan je iz automobila u pokretu u kom je bio i njegov drug Robert Viciknez iz Vršca. Za to dvostruko ubistvo osuđen je Ivan Antić Šica na 35 godina zatvora.

Preteće poruke dan pre smrti

Samo dan pre likvidacije, Stamenković se, navodno, poverio prijatelju da mu stižu pretnje. Iako je to pokušao da predstavi kao "neke gluposti", prijatelj je, prema rečima sagovornika, primetio strah u njegovim očima.

- U petak je u kafiću u Belvilu sedeo s dobrim prijateljem. Otkrio mu je da mu prete i tvrdio da misli da su to gluposti i prazne priče. Ipak, čovek koji je sedeo s njim dobro ga poznaje i odmah mu je bilo jasno da je Stanimirović poruke koje su stigle do njega shvatio ozbiljno, iako se trudio da to ne pokaže - otkriva naš sagovornik.