Veliki talasi

- Spletom nesrećnih okolnosti došlo je do tragedije i to naočigled Vedranovog brata sa kojim je bio na plaži. Talasi su tih dana bili izuzetno veliki i bilo je, kako su mi objasnili, upozorenje da plivači ne ulaze u more zbog bezbednosti. Vedran je, nažalost, ušao i kako smo čuli, spasiocima je bilo izuzetno teško da dođu do njega - kaže za Kurir jedan prijatelj preminulog Srbina i dodaje: