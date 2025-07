- Jesam imao slične situacije i to u tri navrata, to je bila 1982. godina, kada smo imali lažnu dojavu bombe, nije bilo putnika, nego putem radioveze nas je kontrola leta obavestila da su i oni dobili obaveštenje da na našem letu ima bomba. To je bilo stresno, ali smo mi postupili po proceduri koja je tada važila, a to je da smo obavestili kabinsko osoblje da imamo neki problem, rekavši im da je u pitanju bomba. Oni su krenuli redom u putničku kabinu kako bi proverili kofere. Ne može se svaki put olako odreagovati jer nikada ne znate kada je istina, a kada nije istina. Kompletne posade prolaze kroz takozvanu kontradiverzionu kontrolu - kaže Ignjatović i dodaje: