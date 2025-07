Jakšić se nije smirio ni u zatvoru u Peruu, pa je pokušao da pobegne tako što je finansirao izgradnju tunela do zatvora kroz koji je trebalo da pobegne. Ipak, policija je otkrila tunel i Jakšić nije sproveo plan u delo. Ostao je iza rešetaka. Ipak, ni ta nova okolnost mu nije baš previše promenila život, jer je nastavio da vodi posao, a ćeliju je uredio po svom ukusu. Kada je policija upala da pretrese njegovu ćeliju, pronašli su kolekciju kačketa i luksuz, koliko je to moguće u zatvoru. Njegova soba je bila ukrašena stvarima sa dezenom životinjskih šara.

„Prišao mi je zatvorenik Čino i odveo me do Jakšićeve ćelije. Ponašao se kao Jakšićev lični sluga i kucao je na metalna vrata: 'Zorane, imaš posetu'. Jakšić je odgovorio da ne očekuje nikoga. Pratilac me je pitao: 'Ko si ti onda?', pa sam mu rekla da sam Pavla iz Praga. Za nekoliko sekundi vrata su se tiho otključala, a ćelava glava se promolila i gledala u mene zabezeknuto: 'Šta hoćeš?'. Pokušala sam da zvučim što smirenije.

"Ne razlikuje se samo zbog svoje bele kože i visine od više od dva metra. Samo oni najbogatiji mogu da priušte privatnu ćeliju sa kupatilom! Ima i dva mobilna telefona. Peruanska policija mi je rekla da on i dalje iz zatvora kontroliše trgovinu kokainom. Ćelija izgleda kao diskoteka iz devedesetih godina - crno-bele pločice, jastuci od belog skaja, tabure, TV i plišano ćebe sa tigrastim desenom. Sela sam na stolicu smrzavajući se u mojoj oskudnoj odeći, a Jakšić je primakao malu električnu grejalicu do mojih nogu i ponudio mi vodu kao pravi domaćin", kaže Pavla.

"Pričali smo kako generalno funkcioniše trgovina narkoticima, na šta je rekao: Mi to radimo slično kao i istraživački novinari. Kad mi treba neka informacija o trgovini drogom u Izraelu, nazovem Tiba i pitam ga ko se bavi švercom droge naveliko u Izraelu? Razumeš, istraživanje tržišta. U tom trenutku, stražar je viknuo da je vreme za posete isteklo. Jakšić me je ispratio do mesta dokle ga puštaju stražari. Zahvalila sam mu se na zanimljivom razgovoru dok sam se smeškala kao da smo stari poznanici, a on je rekao: 'Hajde da se zagrlimo, za rastanak', a čim sam odmakla, kroz smeh je doviknuo: 'Hej, već me juri policajac kojem nisi dala mito", napisala je novinarka.