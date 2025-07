Saopštenje porodice prenosimo u celosti:

Kao punomoćnik porodice Radonjić, a kako bih bolje upoznao javnost sa navedenim događajem, istaći ću da je predmetnog dana Tijana Radonjić boravila na Slovenskoj plaži sa svojom strinom Dejanom Gujom i njenom sedmomesečnom bebom, kada su naišla dva lica, državljani Republike Srbije i Republike Turske, koja su ponudila besplatni promotivni let parasailingom koji je Tijana prihvatila. Očekujući da će isti biti na nižim i pristojnim visinama, Tijana je zamolila svoju strinu da je snima telefonom tokom leta, što je ona i učinila. Ova lica, radi se o državljanima Turske i Srbije, koji nisu imali dozovle za boravak i rad u Crnoj Gori, tom prilikom nisu Tijani pružila ni minimum instrukcija i obuke pre samog leta, u smislu da joj pokažu planirani tok leta, rukovanje opremom kao i način komunikacije sa plovilom u slučaju da želi da prekine let, a osim toga nisu joj ni rekli koliko će sam let trajati. Takođe, nisu joj ponudili ni da potpiše saglasnost kojom preuzima odgovornost za let.