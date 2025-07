Bila je najmlađa, ljubimica. Pate i brat i sestra za njom. Kada odsečeš prst, imaš još četiri, ali taj jedan će zauvek da fali, a zamislite tek kada je to vaše dete, počinje potresnu ispovest Nada, majka pokojne Ivane Podraščić (14) .

- Policija je krenula u potragu na osnovu prijave devojke koju je Kostić 29. septembra silovao, ali je ona uspela da posle mučenja pobegne od njega i prijavi ga. Radeći na njenom slučaju i po tom tragu, došli smo do informacija da je Darko počinilac gnusnog zločina nad Ivanom Podraščić. Reč je o višestrukom povratniku za najteža krivična dela - ubistva, silovanja, razbojništva, krađe - rekao je Milorad Veljović, tadašnji direktor policije.

- Kada me neko pita i zapitkuje, meni prođe jeza kroz stomak, bol . Ne zato što ne želim da odgovorim, nego ne znam ni sama šta da kažem. Ljudi koji imaju decu znaju koliko je ljubav ka detetu bezuslovna i koju si žrtvu spreman da podneseš, ali kada izgubiš dete i još na ovakav način, postaneš tup u odgovorima. Kome šta da pričam, kome da objašnjavam kada i ja još pokušavam da se pomirim s njenom sudbinom i činjenicom na kakav sam je način izgubila - navodi Nada Podraščić.

- Upoznala sam ga na najgori mogući način. U sudu, gde mu se sudilo za ubistvo mog deteta. U sudnici, kada sam imala priliku da razgovaram s njim, jednostavno sam zanemela. Htela sam da ga pitam odakle je poznavao moju ćerku, zašto joj je to učinio, želela sam da znam njene poslednje sekunde, želela sam da znam i odakle ona u njegovoj kući. Toliko pitanja u glavi, ali jednostavno muk, usta nisam mogla da otvorim. Svašta mi se vrzmalo po glavi , ali jednostavno nisam mogla da izustim ništa. Dugo sam se ljutila na sebe jer ništa ga nisam pitala kada sam imala priliku - navodi potresena majka.

- Čitala sam analize i izveštaje policije toliko puta, ali nekako ne mogu da pojmim sve. Te joj je bila slomljena glava, te nije, taj deo oko silovanja nikada nije objašnjen, a on je kasnije poricao.... Teško mi je, trećina mene je otišla s Ivanom. Imala sam dve ćerke i sina. Hvala bogu, sin i ćerka su mi dobro, ali ta praznina... Bila je najmlađa, bila je ljubimica svakoga od nas . Pate i brat i sestra za njom. Kada odsečeš jedan prst, imaš još četiri, ali taj jedan će zauvek da fali, a zamislite tek kada je to vaše dete - kroz jecaje kaže Nada.

- Ivana je imala nekoliko drugarica, to su bile njene dugogodišnje drugarice. Volela je da se druži, ali nam se uvek javljala gde ide, s kim i kada dolazi. Međutim, tu se pojavila i ta devojčica s kojom mi nije bilo drago da se druži, bila je problematična, međutim, nisam joj branila, samo sam joj skretala pažnju, kao majka, na neke stvari. Nekoliko meseci pre njenog nestanka srela je tu drugaricu s tim monstrumom, oni su valjda bili u vezi . Taj čovek, koji mi je uzeo dete, i ta njena, tada, maloletna drugarica - priseća se Nada.

Samo je pao

- Kada se sve to dogodilo, on je radio kod privatnika u Zemunu. Blizu je bio Dunav i on je krenuo da se ubije. Zaustavio ga je tadašnji poslodavac, ali nije izdržao dugo. Bili smo sami u kući, otvorio je vrata sobe i samo pao na moje oči. Zvala sam pomoć, ipak, nije mu bilo spasa - priseća se s bolom u glasu potresena žena.