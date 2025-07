Sutkinja je nakon svih snimaka pitala optuženog Ognjena P. da li se prepoznaje na nekom od njih, a on je rekao da neke osobe liče na njega, ali više je siguran da to nije on .

- Meni je najpotresnija scena u toj priči scena iznošenja mog sina iz restorana u policijski auto. To smo sada videli i to mi je najstresniji deo i to saopštenje da je on nakon toga preminuo. Što se tiče njegovog negiranja da je on na snimcima, šta da kažem? Od njih je to očekivano. Mislim da sudija vrlo dobro zna, i javnost, i svi mislim da su savršeno prepoznali njega – rekla je Nikolićeva nakon suđenja.