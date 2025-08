Marko je inače bio kumče pokojnog pevača narodne muzike Šabana Šaulića, on je stradao samo nekoliko dana pre završetka srednje škole, i to u blizini parka u kojem je odrastao družeći se sa porodicom i prijateljima. Nesreću je izazvao drugi vozač Tijang Kim (22) iz Nortbruka, koji je pod dejstvom alkohola i droge u nekim trenucima vozio brzinom od čak 300 km/h i to sa ugašenim farovima.