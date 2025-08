- Ja sam u to vreme, a to su rane 80-te, još radio u službi, pa smo znali da je taj klan u Njujorku formirao Boško Radonjić, koji se kasnije vratio u zemlju. Poznat mi je kompletan sastav te družine. Oni su mešetarili po Latinskoj Americi, tražile su ga svetske policije, pa je zato stekao i reputaciju kralja kriminala. Ono što je poznato da je novcem prokrčio put u lokalne kartele. Pravili su tunel da ga oslobode, ali nije to dočekao .

- On se slobodno kretao u toj diskoteci. Pa kako nije reagovala naša policija i pustila ga iako je bio na poternici. Ispada da je ovde bio čist, a on je sebi stvarao put u inostranstvu. Može on da prevari policiju u Grčkoj s lažnim pasošem, ali nije mogao našu. To danas ne bi bilo moguće u našoj zemlji. Nije ga taj izbacivač Meda slučajno nokautirao na splavu, znali su ljudi iz tog miljea ko je Jakšić. Njegova smrt mi nije interesantna koliko to da se obelodani šta se tačno desilo pre 10 godina na tom splavu - smatra Marković.