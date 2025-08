Zvicer mu odgovara da je to tek početak smišljenih akcija i navodi da je nakon političkih promena, sada "Kan načelnik Mićunoviću".

- Ko ih startovao... Ko ih digao? - pita Milović, čudeći se što se to desilo, jer je Brano “načelnika postavio”.

Milović mu odgovara da "zna Brano ko je načelnik, ako on ne zna".

- Znaš i sam da se tamo postavljalo kako on zahteva - objašnjava sada odbegli policajac Milović.

To potvrđuje i Milović, pretpostavljajući šta sledi: “Pričasmo onu noć da će ga Kan poćerat’ konje da drži”, aludirajući na Budvanina Marka Ljubišu Kana, koji važi sa osobu blisku suprotstavljenom škaljarskom klanu.

Lazović potom ponavlja da sve to čine domaći izdajnici, pa konstatuje da im tako i treba kada su pustili da izgube na izborima u Budvi:

- Sad sam zvao šefa krima dole, rekoh - šta bi to legendo, 20 godina vam se šeta sa pištoljem, a vi ga sad startujete... E, mučenici.

Zvicer se nadovezuje: “Sad će Sava i Sile da se spreme na traku, da to mogu istrčati”.

Istoga dana nakon što je kotorski tužilac odredio zadržavanje osumnjičenima, Milović pita “jesu li to Baku zadržali”, a kolega mu odgovara da jesu i da će biti iza rešetaka sutra do podne.

- Kako su ga sklopili planski, da mu prašinari dolaze u položajnike - konstatuje Zvicer, s obzirom na to da se tog datuma slavi Božić.

Lazović, međutim, odgovara da to nije tačno jer su mu odredili zadržavanje do 72 sata.

- Reko tužiteljki da treba da nađe nekog ždrebca, jer on ima iskustva sa ždrebicama i kolko mu god daju, on će to na noge preležati.