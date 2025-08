Dva dana kasnije policija je uhapsila odgovornog za ubistvo, da bi on prvostepenom presudom bio osuđen na osam godina zatvora. Presuda je najteže pala majci ubijenog, koja je svoju ispovest ispričala za emisiju " Crna hronika ".

- Vest sam saznala od najmlađeg sina. On je prolazio auto-putem gde je privatno živeo. Javio mi je telefonom da se nešto dešava kod Milana u ulici, jer je video policiju. Sela sam u taksi, kada sam otišla tamo sačekao me je UKP, pitali su ko sam. Oni su me samo gledali i klimnuo je jedan od njih glavom da je Milan preminuo, u tom momentu nisam znala gde se nalazim.